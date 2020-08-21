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В США приговорили к пожизненному заключению серийного убийцу

В США приговорили к пожизненному заключению серийного убийцу Суд в американском городе Сакраменто (штат Калифорния) в пятницу приговорил к пожизненному тюремному заключению 74-летнего Джозефа Джеймса де Анджело, который признал вину в убийстве 13 человек и десятках изнасилований.
Другие страны
21 августа 2020 г. 23:43
В США приговорили к пожизненному заключению серийного убийцу
Джозеф Джеймс Деанджело

Суд в американском городе Сакраменто (штат Калифорния) в пятницу приговорил к пожизненному тюремному заключению 74-летнего Джозефа Джеймса Деанджело, который признал вину в убийстве 13 человек и десятках изнасилований.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN.

Деанджело, который в прошлом работал в полиции, был задержан в 2018 году после продолжавшихся несколько десятилетий поисков. Установить его личность удалось с помощью ДНК-экспертизы. Как заявляли представители правоохранительных органов округа Сакраменто, данное дело считалось одним из самых сложных в Калифорнии.

Деанджело лишен права на досрочное освобождение из тюрьмы. Перед вынесением приговора он сказал, что "искренне раскаивается в содеянном".

По информации местных властей, Деанджело орудовал в Калифорнии в период с 1976 по 1986 год и совершил не менее 13 убийств, а также более 50 изнасилований. У него было множество прозвищ, в том числе "Убийца из золотого штата", "Настоящий ночной охотник", "Насильник с востока". Первоначально власти полагали, что речь идет о разных преступниках, однако со временем пришли к выводу, что это один человек.  

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