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    В США при жёсткой посадке вертолёта пострадали два человека - ВИДЕО

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В США в штате Вашингтон в результате жёсткой посадки вертолёта пострадали два человека.

    Как передает Report со ссылкой на King 5 News, инцидент произошёл на аэродроме Олимпия. Используемый для тушения пожаров вертолёт совершил жёсткую посадку из-за неисправности спустя около десяти секунд после взлёта.

    В результате произошедшего разбилось стекло кабины пилота вертолёта, пострадали пилот и механик.

    "Я понял, что произошло что-то серьёзное, когда увидел, что хвостовой винт неподвижен", — заявил владелец авиакомпании Northwest Helicopters Брайан Рейнолдс.

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