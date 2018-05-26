В США при жёсткой посадке вертолёта пострадали два человека - ВИДЕО

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В США в штате Вашингтон в результате жёсткой посадки вертолёта пострадали два человека.

Как передает Report со ссылкой на King 5 News, инцидент произошёл на аэродроме Олимпия. Используемый для тушения пожаров вертолёт совершил жёсткую посадку из-за неисправности спустя около десяти секунд после взлёта.

В результате произошедшего разбилось стекло кабины пилота вертолёта, пострадали пилот и механик.

"Я понял, что произошло что-то серьёзное, когда увидел, что хвостовой винт неподвижен", — заявил владелец авиакомпании Northwest Helicopters Брайан Рейнолдс.