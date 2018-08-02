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    В США при взрывах на газопроводе пострадали пять человек

    Пять человек получили серьезные ожоги в результате пожара на газопроводе близ города Мидленд в штате Техас

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Пять человек получили серьезные ожоги в результате серии взрывов и последовавшего за ней пожара на газопроводе близ города Мидленд в штате Техас в районе крупнейшего в США нефтегазового месторождения - Пермского бассейна, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Местные власти рассказали, что после первого хлопка на место происшествия прибыли пожарные, которым удалось потушить пламя, однако вскоре прогремели новые взрывы, в результате чего одним из пострадавших стал сотрудник пожарной службы.

    Отмечается, что первостепенной задачей для спасателей было как можно быстрее прекратить подачу газа и заблокировать распространение огня, так как в районе инцидента находится широкая трубопроводная сеть, и значительная часть инфраструктуры могла быть уничтожена.

    Причины взрыва устанавливаются.

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