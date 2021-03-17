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В США при стрельбе в трех спа-салонах погибли семь человек

В США при стрельбе в трех спа-салонах погибли семь человек Семь человек погибли, двое пострадали при стрельбе в трех разных спа-салонах американского штата Джорджия.
Другие страны
17 марта 2021 г. 05:44
В США при стрельбе в трех спа-салонах погибли семь человек

Семь человек погибли, двое пострадали при стрельбе в трех разных спа-салонах американского штата Джорджия.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал FOX5.

По данным телеканала, первый инцидент произошел в округе Чероки, когда неизвестный вошел в спа-салон и открыл огонь. В результате три человека погибли, еще двое получили ранения.

Позже полиция города Атланта получила вызовы из-за стрельбы в двух расположенных рядом спа-салонах Gold Spa и Aroma Therapy Spa. Согласно данным полиции, при стрельбе в первом спа-салоне погибли три женщины, еще одна погибла при стрельбе во втором салоне. Подозреваемый, согласно телеканалу, еще не задержан.

На данный момент неизвестно, связаны ли все эти инциденты, предает телеканал.

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