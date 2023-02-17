В США при стрельбе в торговом центре пострадали два человека

Двое мужчин пострадали в результате стрельбы в торговом центре в Мемфисе, штат Теннесси.

Двое мужчин пострадали в результате стрельбы в торговом центре в Мемфисе, американского штата Теннесси.

Как передает Report, в местном отделении полиции сообщили, что один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Согласно предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между двумя сторонами. Подробности ЧП не уточняются.

Полицейские задержали одного подозреваемого. В настоящий момент неизвестно, был ли он единственным стрелявшим. Полиция также устанавливает, был ли он знаком с пострадавшими.