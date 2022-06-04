В США при стрельбе в торговом центре пострадали 9 человек

По меньшей мере девять человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Финикс (штат Аризона).

По меньшей мере девять человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Финикс (штат Аризона).

Как передает Report, об этом сообщило местное отделение телеканала CBS со ссылкой на представителя полиции.

По его информации, инцидент произошел после 13:00 по местному времени в торговом центре, где на тот момент находились около 100 человек. Трое из пострадавших получили опасные для жизни травмы. Возраст раненых, по словам сержанта полиции, находится в диапазоне от 17 до 24 лет.

Согласно информации CBS, близлежащие улицы перекрыты, ведется расследование.