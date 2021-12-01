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В США при стрельбе в школе погибли 3 ученика, еще шесть человек ранены

В США при стрельбе в школе погибли 3 ученика, еще шесть человек ранены По меньшей мере три ученика погибли при стрельбе в школе в американском городе Оксфорд (штат Мичиган).
Другие страны
1 декабря 2021 г. 01:12
В США при стрельбе в школе погибли 3 ученика, еще шесть человек ранены

По меньшей мере три ученика погибли при стрельбе в школе в американском городе Оксфорд (штат Мичиган).

Как передает Report, об этом представитель местного полицейского управления заявил на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.

"К сожалению, мы подтверждаем, что погибли три человека. Все они были учениками", - отметил представитель правоохранительных органов, пояснив, что при стрельбе пострадали еще шесть человек, среди которых один учитель. Стрельбу открыл 15-летний ученик, он задержан.

По его словам, задержанный произвел от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета. Правоохранители изъяли оружие при задержании. Проводится расследование инцидента, на месте работают порядка 100 сотрудников правоохранительных органов.

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