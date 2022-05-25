В США при стрельбе в начальной школе погибли 14 учеников и один учитель

По меньшей мере 14 учеников и один учитель погибли в результате стрельбы в школе штата Техас, США.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил губернатор Грег Эбботт.
По словам Эбботта, стрельбу в школе открыл местный житель, 18-летний Сальвадор Ромас, который, предположительно, был уничтожен в результате действий прибывших на место правоохранителей. "Он застрелил 14 учеников, также он убил учителя", - сказал губернатор.
Ранее местные медики сообщали о двух погибших и 13 раненых во время перестрелки.
Два школьника погибли, 13 получили ранения в результате стрельбы в начальной школе в американском городе Ювалд (штат Техас).
Как передает Report, об этом сообщил телеканал
По его сведениям, медицинская помощь оказывается 13 школьникам, двое из них были перевезены в больницу в городе Сан-Антонио. Кроме того, пулевое ранение получил 45-летний взрослый.
По информации местных СМИ, инцидент начался около 12:00 по местному времени (21:00 - бакинское время), через час полиция сообщила о задержании стрелявшего. Информации о его мотивах и состоянии пострадавших пока не приводится.