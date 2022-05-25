В США при стрельбе в начальной школе погибли 14 учеников и один учитель

Два школьника погибли, больше 10 получили ранения в результате стрельбы в начальной школе в американском городе Ювалд (штат Техас).

По меньшей мере 14 учеников и один учитель погибли в результате стрельбы в школе штата Техас, США.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил губернатор Грег Эбботт.

По словам Эбботта, стрельбу в школе открыл местный житель, 18-летний Сальвадор Ромас, который, предположительно, был уничтожен в результате действий прибывших на место правоохранителей. "Он застрелил 14 учеников, также он убил учителя", - сказал губернатор.

Ранее местные медики сообщали о двух погибших и 13 раненых во время перестрелки.

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Два школьника погибли, 13 получили ранения в результате стрельбы в начальной школе в американском городе Ювалд (штат Техас).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники среди медиков.

По его сведениям, медицинская помощь оказывается 13 школьникам, двое из них были перевезены в больницу в городе Сан-Антонио. Кроме того, пулевое ранение получил 45-летний взрослый.

По информации местных СМИ, инцидент начался около 12:00 по местному времени (21:00 - бакинское время), через час полиция сообщила о задержании стрелявшего. Информации о его мотивах и состоянии пострадавших пока не приводится.