В США при стрельбе в казино погибли три человека

Три человека погибли и еще один пострадал в результате стрельбы в казино в городе Грейт-Фолс (штат Монтана).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила телекомпания NBC.

По ее данным, инцидент произошел рано утром в игорном заведении Emerald Casino, внутри которого приехавшие на вызов медицинские работники обнаружили тела троих погибших.

Позднее в местной больнице нашли и пострадавшего. Полиция начала операцию по поиску стрелка, в результате которой он был ликвидирован.