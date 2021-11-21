О нас
Report Georgia
Аудио новости

В США при стрельбе в аэропорту пострадали три человека

В США при стрельбе в аэропорту пострадали три человека По меньшей мере три человека пострадали при инциденте с выстрелом из огнестрельного оружия в аэропорту американской Атланты.
Другие страны
21 ноября 2021 г. 06:27
В США при стрельбе в аэропорту пострадали три человека

По меньшей мере три человека пострадали при инциденте с выстрелом из огнестрельного оружия в аэропорту американской Атланты.

Как передает Report, об этом сообщило управление транспортной безопасности США (TSA).

Отмечается, что в результате инцидента три человека получили травмы.

Инцидент на время привел к приостановке вылетов самолетов.

Ранее сообщалось, что случайный выстрел из огнестрельного оружия распугал людей в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта. В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых видно, что инцидент вызвал в аэропорту хаос, при этом в самой воздушной гавани опровергли информацию об активном стрелке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da hava limanında atışma olub, xəsarət alanlar var

Другие новости из категории

Спецназ Турции нейтрализовал террористов РКК в Ираке и Сирии
Спецназ Турции нейтрализовал террористов РКК в Ираке и Сирии
21 ноября 2021 г. 06:55
В Чехии эвакуировали жителей города из-за бомбы времен войны
В Чехии эвакуировали жителей города из-за бомбы времен войны
21 ноября 2021 г. 06:18
У берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантов
У берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантов
21 ноября 2021 г. 05:22
В столице Сомали прогремел взрыв, есть погибший и пострадавшие
В столице Сомали прогремел взрыв, есть погибший и пострадавшие
21 ноября 2021 г. 04:47
Умер последний немецкий участник движения Сопротивления во Франции
ФотоУмер последний немецкий участник движения Сопротивления во Франции
21 ноября 2021 г. 03:14
Лукашенко пригрозил НАТО ядерной войной
Лукашенко пригрозил НАТО ядерной войной
20 ноября 2021 г. 23:55
В Канаде из-за наводнений погибли четыре человека
В Канаде из-за наводнений погибли четыре человека
20 ноября 2021 г. 23:27
Глава Пентагона: США завершат миссию в Ираке в 2021 году
Глава Пентагона: США завершат миссию в Ираке в 2021 году
20 ноября 2021 г. 22:33
Умер экс-посол Ирана в США
ФотоУмер экс-посол Ирана в США
20 ноября 2021 г. 22:16
Министра иностранных дел Сомали отправили в отставку
Министра иностранных дел Сомали отправили в отставку
20 ноября 2021 г. 21:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi