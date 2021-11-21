В США при стрельбе в аэропорту пострадали три человека

По меньшей мере три человека пострадали при инциденте с выстрелом из огнестрельного оружия в аэропорту американской Атланты.
Как передает Report, об этом сообщило управление транспортной безопасности США (TSA).
Отмечается, что в результате инцидента три человека получили травмы.
Инцидент на время привел к приостановке вылетов самолетов.
Ранее сообщалось, что случайный выстрел из огнестрельного оружия распугал людей в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта. В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых видно, что инцидент вызвал в аэропорту хаос, при этом в самой воздушной гавани опровергли информацию об активном стрелке.