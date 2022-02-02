В США при стрельбе у школы погиб ученик

Неизвестный открыл огонь рядом со школой в американском штате Миннесота, убив одного ученика и тяжело ранив еще одного ребенка.

Неизвестный открыл огонь рядом со школой в американском штате Миннесота, убив одного ученика и тяжело ранив еще одного ребенка.

Как передает Report, об этом сообщил шеф полиции городка Ричфилд Джей Хенторн.

Правоохранительные органы, по его словам, ведут активное расследование и ищут преступника, который сразу после стрельбы скрылся с места происшествия.

"Приехавшие сотрудники полиции обнаружили двух учащихся с огнестрельными ранениям на тротуаре рядом со школой. К сожалению, один из учеников скончался от ран, другой остается в критическом состоянии", - сказал Хенторн, выступая с заявлением для СМИ.

"Это трагический день для города Ричфилда", - добавил он.

Школа, где произошла трагедия, расположена в предместье крупного города Миннеаполиса. Там учатся 200 человек, начиная с детсадовского возраста, сообщили представители местных властей.