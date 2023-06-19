В США при стрельбе на вечеринке погиб подросток, десять пострадали

Стрельба произошла на вечеринке в офисном здании в американском городе Сент-Луис, один человек погиб, десять пострадали.

Стрельба произошла на вечеринке в офисном здании в американском городе Сент-Луис, один человек погиб, десять пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на данные местной полиции.

"Восемь из 11 жертв, включая погибшую, были несовершеннолетними. Среди жертв было шесть девушек", - отметил начальник полиции Сент-Луис Роберт Трейси.

По его словам, погибшую, 17-летнюю девушку, задавили, когда она пыталась убежать от стрельбы, в результате она получила серьезные травмы спинного мозга.