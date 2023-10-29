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В США при стрельбе на Хэллоуин-вечеринках погибли до 10 человек

В США при стрельбе на Хэллоуин-вечеринках погибли до 10 человек По меньшей мере шесть человек погибли и более 40 пострадали при стрельбе на вечеринках в США по случаю Хэллоуина.
Другие страны
29 октября 2023 г. 23:16
В США при стрельбе на Хэллоуин-вечеринках погибли до 10 человек

По меньшей мере шесть человек погибли и более 40 пострадали при стрельбе на вечеринках в США по случаю Хэллоуина.

Как передает Report со ссылкой на телекомпанию NBC, при этом не учитывается еще три летальных исхода в нескольких городах.

Хэллоуин традиционно отмечается 31 октября, однако, так как эта дата в 2023 году выпадает на рабочий день, то во многих американских городах празднества прошли в ночь с 28 на 29 октября.

На нескольких подобных вечеринках в США произошла стрельба: так в городе Тампа (штат Флорида) из-за массовой драки, которая переросла в перестрелку, погибли два человека, еще 18 получили травмы различной степени тяжести.

В Индианаполисе (штат Индиана) на молодежной вечеринке, которая собрала более 100 человек, в результате стрельбы погиб один человек, еще восемь получили огнестрельные ранения. Возраст всех пострадавших варьируется от 16 до 22 лет. При этом правоохранители задержали несколько человек с огнестрельным оружием. "Слишком много огнестрельного оружия находится в руках тех, кому с ним нечего делать, результатом этого слишком часто становится насилие", - написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) мэр города Джо Хогсетт.

Помимо этого, стрельба произошла в Чикаго (штат Иллинойс), где на празднестве в одном из районов неизвестный открыл огонь. В результате происшествия 15 человек были госпитализированы, преступник был задержан и помещен под стражу прибывшими на место полицейскими.

Стрельба с летальными исходами фиксировалась в городах Тексаркана (штат Техас), Мерсед (штат Калифорния) и Мэнсфилд (Огайо). В общей сложности там погибли шесть человек, сообщают местные департаменты полиции.

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