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    В США при стрельбе у торгового центра погиб человек

    О мотивах стрелявшего и причинах стрельбы информации нет

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Неизвестный устроил стрельбу на автомобильной стоянке возле торгового центра в штате Нью-Джерси, один человек погиб, еще один получил ранения.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс, инцидент произошел около часа ночи пятницы в округе Атлантик. По данным окружного прокурора Дайан Рубертон (Diane Ruberton), магазин, возле которого произошел инцидент, работал до полуночи. По ее словам, неизвестный несколько раз выстрелил в жителя Атлантик-Сити, который скончался на месте. Брат погибшего получил ранение в ногу и был госпитализирован.

    Власти не сообщили о наличии подозреваемых в данном инциденте, о мотивах стрелявшего и причинах стрельбы также информации не поступало.

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