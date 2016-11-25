В США при стрельбе у торгового центра погиб человек

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Неизвестный устроил стрельбу на автомобильной стоянке возле торгового центра в штате Нью-Джерси, один человек погиб, еще один получил ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс, инцидент произошел около часа ночи пятницы в округе Атлантик. По данным окружного прокурора Дайан Рубертон (Diane Ruberton), магазин, возле которого произошел инцидент, работал до полуночи. По ее словам, неизвестный несколько раз выстрелил в жителя Атлантик-Сити, который скончался на месте. Брат погибшего получил ранение в ногу и был госпитализирован.

Власти не сообщили о наличии подозреваемых в данном инциденте, о мотивах стрелявшего и причинах стрельбы также информации не поступало.