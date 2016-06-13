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    ​В США при стрельбе на заправке погибли два человека

    Информации о подозреваемых и их мотивах пока нет

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/  Два человека были застрелены на заправочной станции в американском штате Огайо, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Инцидент произошел в городе Кливленд. Прибывшие на место случившегося полицейские обнаружили тела 24-летнего молодого человека и девушки около 18 лет.

    Информации о подозреваемых и их мотивах пока нет. Полиция ведет расследование.

    Накануне пятьдесят человек погибли, еще 53 были ранены в результате крупнейшего в истории США массового расстрела граждан, который произошел в гей-клубе Орландо. 

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