​В США при стрельбе на заправке погибли два человека

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Два человека были застрелены на заправочной станции в американском штате Огайо, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Кливленд. Прибывшие на место случившегося полицейские обнаружили тела 24-летнего молодого человека и девушки около 18 лет.

Информации о подозреваемых и их мотивах пока нет. Полиция ведет расследование.

Накануне пятьдесят человек погибли, еще 53 были ранены в результате крупнейшего в истории США массового расстрела граждан, который произошел в гей-клубе Орландо.