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    В США при столкновении поезда с автобусом погибли минимум три человека

    В автобусе было около 50 пассажиров

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли, еще десятки получили ранения в результате столкновения поезда с автобусом в американском штате Миссисипи.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox со ссылкой на полицию.

    По данным телеканала, инцидент произошел в городе Билокси во вторник. Как сообщил глава местной полиции Джон Миллер, автобус направлялся из штата Техас, в нем было около 50 пассажиров.

    Сообщается, что в настоящий момент спасательные службы достают пострадавших из искореженного автобуса. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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