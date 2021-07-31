В США при столкновении двух поездов пострадали десятки человек

Более 20 человек пострадали в результате столкновения двух поездов уличного метро в американском Бостоне.
Как передает Report, об этом сообщает
Уточняется, что столкновение произошло возле Бэбкок-стрит, недалеко от Бостонского университета.
Всего пострадало 23 человека, и все они получили травмы, не угрожающие жизни.
Отмечается, что населению города было рекомендовано воздержаться от посещения района происшествия.
В настоящий момент причина столкновения транспортных средств не раскрывается.
— LLN Boston | Jack (@LLN_Boston)
#BREAKING: Two Green line trains have collided on Commonwealth Avenue. Reportedly 27 people have been transported to hospitals in various conditions. #Boston #Crash #Trail pic.twitter.com/0Csao3DyFA July 30, 2021