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В США при столкновении двух поездов пострадали десятки человек

В США при столкновении двух поездов пострадали десятки человек Более 20 человек пострадали в результате столкновения двух поездов уличного метро в американском Бостоне.
Другие страны
31 июля 2021 г. 05:28
В США при столкновении двух поездов пострадали десятки человек

Более 20 человек пострадали в результате столкновения двух поездов уличного метро в американском Бостоне.

Как передает Report, об этом сообщает WWLP.

Уточняется, что столкновение произошло возле Бэбкок-стрит, недалеко от Бостонского университета.

Всего пострадало 23 человека, и все они получили травмы, не угрожающие жизни.

Отмечается, что населению города было рекомендовано воздержаться от посещения района происшествия.

В настоящий момент причина столкновения транспортных средств не раскрывается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da metro qatarları toqquşub, xəsarət alanlar var

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