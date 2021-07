В США при столкновении двух поездов пострадали десятки человек

Более 20 человек пострадали в результате столкновения двух поездов уличного метро в американском Бостоне.

Как передает Report, об этом сообщает WWLP .

Уточняется, что столкновение произошло возле Бэбкок-стрит, недалеко от Бостонского университета.

Всего пострадало 23 человека, и все они получили травмы, не угрожающие жизни.

Отмечается, что населению города было рекомендовано воздержаться от посещения района происшествия.

В настоящий момент причина столкновения транспортных средств не раскрывается.