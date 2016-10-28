В США при разгоне лагеря протестующих задержали почти 120 человек

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Не менее 117 человек задержаны в четверг в Северной Дакоте в результате разгона правоохранительными органами лагеря активистов, выступавших против строительства трубопровода, который должен быть проложен через этот американский штат.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, серьезно пострадавших при разгоне нет. Среди задержанных оказалась в том числе одна из активисток, которая вступила в противоборство с сотрудниками правоохранительных органов.

При попытке ареста женщина достала имевшийся при ней пистолет и трижды выстрелила в сторону стражей порядка, однако промахнулась.