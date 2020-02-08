В США при пожаре погибли 7 человек - ФОТО

Шестеро детей и взрослый скончались в результате пожара, произошедшего в штате Миссисипи на юге США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный телеканал WLBT.

Отмечается, что пожар произошел в одном из домов города Клинтон в районе 00.30. Глава пожарной службы города сообщил СМИ, что при пожаре погибли люди возрастом от одного года до 33 лет.

При этом репортер канала Реджи Марион (Reggi Marion) написал в своем официальном аккаунте в Twitter, что жертвами пожара стали мать и шестеро детей. Отец семейства получил ранения, его доставили в больницу.