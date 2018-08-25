В США при перестрелке погиб подросток

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Шестнадцалитетний подросток убит и восемнадцатилетний молодой человек критически ранен при стрельбе в старшей школе Армихо на севере штата Калифорния, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

Полиция арестовала двоих подозреваемых. По информации полицейских, огонь открыли две настроенные друг против друга группы людей. Когда полицейские прибыли на место стрельбы, двое подозреваемых сбежали, один попытался скрыться в школьном спортзале, но был арестован.