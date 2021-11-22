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В США при наезде водителя на толпу пострадали более 20 человек, есть погибший

В США при наезде водителя на толпу пострадали более 20 человек, есть погибший Один человек погиб, более 20 человек пострадали после того, как водитель въехал в толпу на рождественском параде в городе Уокеша в американском штате Висконсин.
Другие страны
22 ноября 2021 г. 06:01
В США при наезде водителя на толпу пострадали более 20 человек, есть погибший

Один человек погиб, более 20 человек пострадали после того, как водитель въехал в толпу на рождественском параде в городе Уокеша в американском штате Висконсин.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS 58 со ссылкой на полицию.

"По данным полиции, более 20 человек пострадали после того, как машина проехала через толпу на праздничном параде в Уокеше", - отмечает телеканал.

Ранее местные СМИ заявляли о нескольких пострадавших.

Автомобиль, на котором сбили людей, найден.

Полиция просит жителей районов, расположенных поблизости от места происшествия, не выходить из дома. Кампус местного университета Кэролла закрыт.

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