В США при наезде водителя на толпу пострадали более 20 человек, есть погибший

Один человек погиб, более 20 человек пострадали после того, как водитель въехал в толпу на рождественском параде в городе Уокеша в американском штате Висконсин.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал
"По данным полиции, более 20 человек пострадали после того, как машина проехала через толпу на праздничном параде в Уокеше", - отмечает телеканал.
Ранее местные СМИ заявляли о нескольких пострадавших.
Автомобиль, на котором сбили людей, найден.
Полиция просит жителей районов, расположенных поблизости от места происшествия, не выходить из дома. Кампус местного университета Кэролла закрыт.