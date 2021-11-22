В США при наезде водителя на толпу погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли, еще 40 получили травмы в результате наезда автомобиля на участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Висконсин).

По меньшей мере пять человек погибли, еще 40 получили травмы в результате наезда автомобиля на участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Висконсин).

Об этом передает Report со ссылкой на CNN.

"На данный момент мы можем подтвердить смерть пяти человек, более 40 ранены. Однако эти цифры могут измениться по мере сбора дополнительной информации", - говорится в заявлении полиции, размещенном на ее странице в Facebook.

06.01

Один человек погиб, более 20 человек пострадали после того, как водитель внедорожника въехал в толпу на рождественском параде в городе Уокеша в американском штате Висконсин.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS 58 со ссылкой на полицию.

"По данным полиции, более 20 человек пострадали после того, как машина проехала через толпу на праздничном параде в Уокеше", - отмечает телеканал.

Ранее местные СМИ заявляли о нескольких пострадавших.

Автомобиль, на котором сбили людей, найден.

Полиция просит жителей районов, расположенных поблизости от места происшествия, не выходить из дома. Кампус местного университета Кэролла закрыт.