В США при крушении самолета санавиации погибли четыре человека

Крушение самолета санавиации рядом с аэропортом Чинл в американском штате Аризона привело к гибели четырех человек.

Крушение самолета санавиации рядом с аэропортом Чинл в американском штате Аризона привело к гибели четырех человек.

Как передает Report, об этом сообщила полиция индейской резервации нации навахо, которая проживает на этой территории.

"Небольшой двухвинтовой самолет санавиации около 12:40 по местному времени разбился и загорелся рядом с аэропортом Чинл. На борту находилось четыре человека, все неместные, их гибель подтверждена", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что самолет следовал в больницу, чтобы забрать пациента. Представители Национального совета по безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации отправились на место, чтобы расследовать обстоятельства крушения. Пока причина авиакатастрофы не называется.