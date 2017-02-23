В США при крушении самолета летной школы погиб один человек

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Одномоторный самолет Piper PA-38, принадлежащий летной школе, потерпел крушение недалеко от аэропорта в американском штате Коннектикут, один человек погиб, еще один получил серьезные травмы.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, инцидент произошел в среду утром в городе Ист-Хейвен, штат Коннектикут.

Как заявил мэр города Джозеф Матуро-младший, пилот сообщил об экстренной ситуации вскоре после взлета, самолет развернулся и начал терять высоту.

Причина крушения пока неизвестна. В расследовании происшествия примут участие специалисты Федерального управления гражданской авиации США (FFA) и Совета по безопасности на транспорте (National transportation safety board, NTSB).