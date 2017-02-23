 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В США при крушении самолета летной школы погиб один человек

    Еще один человек получил серьезные травмы

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Одномоторный самолет Piper PA-38, принадлежащий летной школе, потерпел крушение недалеко от аэропорта в американском штате Коннектикут, один человек погиб, еще один получил серьезные травмы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, инцидент произошел в среду утром в городе Ист-Хейвен, штат Коннектикут.

    Как заявил мэр города Джозеф Матуро-младший, пилот сообщил об экстренной ситуации вскоре после взлета, самолет развернулся и начал терять высоту.

    Причина крушения пока неизвестна. В расследовании происшествия примут участие специалисты Федерального управления гражданской авиации США (FFA) и Совета по безопасности на транспорте (National transportation safety board, NTSB).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi