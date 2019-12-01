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В США при крушении легкомоторного самолета погибли девять человек

​В США при крушении легкомоторного самолета погибли девять человек

Девять человек погибли при крушении легкомоторного самолета, произошедшего в субботу вечером в штате Южная Дакота.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новостои, об этом сообщает телеканал KSFY со ссылкой на местные власти.

Всего на борту самолета, вылетевшего из города Чемберлен, находились 12 человек. Среди погибших – пилот и двое детей.

Причина авиакатастрофы пока не сообщается.

По данным Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), крушение потерпел одномоторный самолет Pilatus PC-12.

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