В США при крушении легкомоторного самолёта погиб один человек

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В американском штате Виргиния разбился легкомоторный самолёт, в результате произошедшего погиб 70-летний пилот.

Как информирует CBS со ссылкой на данные местной полиции, самолёт упал в поле вскоре после вылета из аэропорта округа Луиза, передает Report.

Отмечается, что кроме пилота на борту самолёта никого не было. По факту произошедшего проводится расследование.

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