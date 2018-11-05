 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В США при крушении легкомоторного самолёта погиб один человек

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В американском штате Виргиния разбился легкомоторный самолёт, в результате произошедшего погиб 70-летний пилот. 

    Как информирует CBS со ссылкой на данные местной полиции, самолёт упал в поле вскоре после вылета из аэропорта округа Луиза, передает Report. 

    Отмечается, что кроме пилота на борту самолёта никого не было. По факту произошедшего проводится расследование.

    Ранее на севере Италии потерпел крушение легкомоторный самолет

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi