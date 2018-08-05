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    В США при крушении лёгкого самолёта погибло шесть человек

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ После вылета с аэродрома в американском штате Оклахома разбился одномоторный самолёт. Все шесть находившихся на борту человек погибли.

    Как передает Report, об этом передаёт телеканал Fox News.

    Отмечается, что власти округа Кей и населённого пункта Понка-Сити не подтвердили официально гибель людей, потому что вначале намерены опознать все тела.

    Федеральное авиационное управление и Национальное управление по безопасности на транспорте сейчас выясняют все обстоятельства трагедии.

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