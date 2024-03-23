В США при ДТП с участием школьного автобуса погибли 2 человека, более 50 ранены

Два человека погибли в результате столкновения школьного автобуса и цементовоза в штате Техас, один из погибших - ребенок.

Два человека погибли в результате столкновения школьного автобуса и цементовоза в штате Техас, один из погибших - ребенок.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местные власти.

По их информации, погибли мальчик, ехавший в автобусе, и мужчина, который, предположительно, находился в следовавшем за автобусом автомобиле. Еще 51 человек пострадал, четверо из них находятся в критическом состоянии.

По данным AP, цементовоз врезался в автобус, который перевозил 44 ребенка дошкольного возраста и 11 взрослых. Автобус возвращался из зоопарка, куда детей возили на экскурсию.