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В США прекратил действие закон о ленд-лизе для Украины

В США прекратил действие закон о ленд-лизе для Украины Закон о ленд-лизе для Украины, который ни разу не был применен на практике, прекратил действие в США 30 сентября.
Другие страны
2 октября 2023 г. 01:22
В США прекратил действие закон о ленд-лизе для Украины

Закон о ленд-лизе для Украины, который ни разу не был применен на практике, прекратил действие в США 30 сентября.

Как передает Report со ссылкой на издание "Страна", этот документ давал президенту США Джо Байдену право передавать Украине оружие и другую помощь по упрощенной процедуре. Закон должен был работать аналогично тому, как это было во время Второй мировой войны, когда США снабжали своих союзников, в том числе СССР, без предоплаты и с длительной отсрочкой платежей.

Однако в реальности этот механизм так и не использовали, так как Киев и так получал от Вашингтона помощь по другим программам без необходимости платить за нее сразу, поясняет издание. По его оценке, эти программы более выгодны Украине, чем ленд-лиз.

Во время Второй мировой войны США предоставили союзникам военных товаров более чем на $50 млрд - на 2020 год сумма эквивалентна $690 млрд. Из них $31 млрд получила Великобритания, $11 млрд - СССР. Также помощь получали Франция, Китай и другие страны.

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