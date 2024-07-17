В США предъявили обвинения экс-сотруднице ЦРУ за сотрудничество с разведкой Южной Кореи

Власти США предъявили обвинения экс-сотруднице ЦРУ Сью Ми Терри за сотрудничество с южнокорейской разведкой.

Власти США предъявили обвинения экс-сотруднице ЦРУ Сью Ми Терри за сотрудничество с южнокорейской разведкой.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении суда по Южному округу Нью-Йорка.

Как отмечается, женщина была завербована в 2013 году и сотрудничала с Южной Кореей 10 лет. За передачу информации Сью Ми Терри получала предметы роскоши, включая брендовые сумки, оплату посещения дорогих ресторанов и десятки тысяч долларов на финансирование ее исследовательских программ.

Обвиняемая в июне 2023 года признала, что была "источником" для разведывательной службы Южной Кореи и предоставляла ценную информацию, также говорится в документе.