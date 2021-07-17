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В США предупредили о пандемии непривитых

В США предупредили о пандемии непривитых Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США Рошель Валенски предупредила о росте случаев заболевания, заявив, что COVID-19 "становится пандемией непривитых" и что вакцинированные люди защищены от тяжелого течения заболевания.
Другие страны
17 июля 2021 г. 00:49
В США предупредили о пандемии непривитых

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США Рошель Валенски предупредила о росте случаев заболевания, заявив, что COVID-19 "становится пандемией непривитых" и что вакцинированные люди защищены от тяжелого течения заболевания.

Как передает Report, об этом сообщает The Hill.

"Это становится пандемией непривитых. Мы наблюдаем вспышки заболеваний в тех частях страны, которые имеют низкий охват вакцинацией, потому что невакцинированные люди подвергаются риску", - сказала она.

По словам Валенски, в США в среднем регистрируется около 26 000 случаев в день, что почти на 70 процентов больше, чем за последние семь дней. Количество госпитализаций также составляет около 2 790 в день, что на 36 процентов больше, чем на предыдущей неделе, а количество смертей увеличилось на 26 процентов.

Почти все госпитализации и смерти происходят среди непривитых людей, утверждает врач. По ее словам, 97 процентов людей, попадающих в больницу с коронавирусом, не вакцинированы.

"Хорошая новость заключается в том, что если вы полностью вакцинированы, вы защищены от тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти и даже защищены от известных вариантов, включая дельта-вариант, распространенных в этой стране", - подчеркнула она.

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