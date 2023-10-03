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В США предупредили КНР об ужесточении контроля экспорта

В США предупредили КНР об ужесточении контроля экспорта США предупредили Пекин о намерении снова ужесточить нормы контроля экспорта в КНР микросхем в сфере искусственного интеллекта и инструментов для производства интегральных схем.
Другие страны
3 октября 2023 г. 04:38
В США предупредили КНР об ужесточении контроля экспорта

США предупредили Пекин о намерении снова ужесточить нормы контроля экспорта в КНР микросхем в сфере искусственного интеллекта и инструментов для производства интегральных схем.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

Собеседник агентства рассказал, что американский Минторг, отвечающий за вопросы экспортных ограничений, занят обновлением перечня ограничений.

Новыми рестрикциями Вашингтон намерен устранить лазейки, которые прежде позволяли поставлять в Китай чипы для систем искусственного интеллекта. Ожидается, что новые правила в отношении КНР вступят в силу в начале октября.

Отметим, что в октябре прошлого года США приняли решение ограничить доступ 28 китайских технологических компаний к полупроводниковым чипам, изготовленным по американской технологии.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ Çinə ixraca nəzarətin tezliklə gücləndiriləcəyi barədə xəbərdar edib

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