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В США предупредили, чем обернется отстранение Трампа от президентских выборов

В США предупредили, чем обернется отстранение Трампа от президентских выборов Бывший советник Барака Обамы и обозреватель CNN Дэвид Аксельрод заявил, что решение об исключении Дональда Трампа из избирательных бюллетеней "разорвет страну на части", поскольку возникают вопросы в юридической квалификации подобных действий.
Другие страны
31 декабря 2023 г. 10:30
В США предупредили, чем обернется отстранение Трампа от президентских выборов

Бывший советник Барака Обамы и обозреватель CNN Дэвид Аксельрод заявил, что решение об исключении Дональда Трампа из избирательных бюллетеней "разорвет страну на части", поскольку возникают вопросы в юридической квалификации подобных действий.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, его слова приводит CNN.

"У меня есть очень, очень серьезные сомнения по поводу всего этого… Я действительно думаю, что это разорвало бы страну на части, если бы ему действительно помешали баллотироваться, потому что десятки миллионов людей хотят проголосовать за него", - заявил Аксельрод.

По его словам, стратегия Трампа заключается в том, что он использует юридические проблемы, для доказательств того, что политические противники преследуют его и мешают баллотироваться на пост главы государства.

Экс-советник президента отметил, что Трамп "только выиграл с тех пор, как ему начали предъявлять обвинения".

Госсекретарь штата Мэн, демократ Шанна Беллоуз исключила Трампа из списков кандидатов на праймериз под предлогом его причастности к штурму Капитолия в январе 2021 года со стороны его сторонников. По ее мнению, экс-президент США нарушил 14-ю поправку к конституции страны и не может участвовать в выборах, поскольку помогал "восстанию или мятежу". Юристы политика уже оспорили подобный шаг. Решение в Мэне последовало вслед за схожим постановлением в Колорадо. При этом в Калифорнии, Мичигане и Миссури снять Трампа с праймериз не удалось.

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