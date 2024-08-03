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В США предупредили американцев об опасности пребывания в Израиле

В США предупредили американцев об опасности пребывания в Израиле Посольство США в Иерусалиме выпустило предупреждение американским гражданам о рисках пребывания в Израиле на фоне растущего напряжения на Ближнем Востоке.
Другие страны
3 августа 2024 г. 08:19
В США предупредили американцев об опасности пребывания в Израиле

Посольство США в Иерусалиме выпустило предупреждение американским гражданам о рисках пребывания в Израиле на фоне растущего напряжения на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщила американская дипмиссия.

Там подчеркнули, что гражданам США следует проявлять осторожность и повышенную осведомленность в вопросах личной безопасности. Там подчеркнули, что минометные атаки, обстрелы и налеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) происходят без предупреждения.

Власти США предупреждают, что не смогут помочь своим гражданам с бронированием билетов в случае, если их рейсы будут отменены из-за напряженной ситуации.

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