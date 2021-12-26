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В США предложили ввести новые санкции в отношении России

В США предложили ввести новые санкции в отношении России США и страны Запада должны незамедлительно ввести новые санкции в отношении России, чтобы предотвратить ее "вымогательские требования" и заставить пойти на уступки.
Другие страны
26 декабря 2021 г. 09:43
В США предложили ввести новые санкции в отношении России

США и страны Запада должны незамедлительно ввести новые санкции в отношении России, чтобы предотвратить ее "вымогательские требования" и заставить пойти на уступки.

Как передает Report, об этом в статье для Центра анализа европейской политики написал бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

В своем материале Волкер подчеркивает, что до сих пор Вашингтон и его союзники накладывали в отношении Москвы экономические санкции лишь после того, как "она сделала что-то плохое".

"Тенденция должна поменяться - Западу следует ввести новые санкции прямо сейчас и согласиться снять их только в том случае, если Россия откажется от военной эскалации", - пишет он.

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