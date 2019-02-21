Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В США предложили продать штат Монтана Канаде за 1 трлн долларов, чтобы уменьшить американский государственный долг, передает Report со ссылкой на New York Post.

Издание отмечает, что предложение автора петиции Яна Хаммонда продать Монтану "привлекло чересчур много внимания".

"У нас слишком много долгов, а Монтана бесполезна. Просто скажите им, что там водятся бобры или что-то в этом роде", - говорится на странице петиции.

В настоящее время документ подписали более 12 тысяч человек.

Власти штата уже обеспокоились петицией и начали работать над продвижением законопроекта, который запретит продажу Монтаны, подчёркивает издание.

Отметим, что госдолг США достиг отметки в 22,01 трлн долларов.