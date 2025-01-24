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В США предложили поправку в конституцию, позволяющую Трампу избираться на третий срок

В США предложили поправку в конституцию, позволяющую Трампу избираться на третий срок Республиканец из палаты представителей США Энди Оглс представил предложение о поправке к конституции, которая позволила бы нынешнему президенту США Дональду Трампу баллотироваться на третий президентский срок.
Другие страны
24 января 2025 г. 10:52
В США предложили поправку в конституцию, позволяющую Трампу избираться на третий срок

Республиканец из палаты представителей США Энди Оглс представил предложение о поправке к конституции, которая позволила бы нынешнему президенту США Дональду Трампу баллотироваться на третий президентский срок.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNBC.

"Крайне важно, чтобы мы предоставили президенту Трампу все ресурсы, необходимые для исправления катастрофического курса, выбранного администрацией Байдена”, - говорится в его заявлении.

По его словам, Трамп доказал, что является "единственной фигурой в современной истории, способной обратить вспять упадок нации и вернуть Америке величие". Для этого, Трамп должен иметь достаточно времени - больше, чем два президентских срока.

"Я предлагаю внести поправку в конституцию, чтобы пересмотреть ограничения, наложенные 22-й поправкой на количество президентских сроков. Эта поправка позволит президенту Трампу занимать свой пост три срока и гарантирует, что мы сможем сохранить смелое руководство, в котором так нуждается наша нация", - заявил Оглс.

Текст поправки к конституции, предложенный конгрессменом, гласит, что ни один человек не может быть избран на пост президента США более трех раз, а также не может переизбраться, если отработал на посту президента два срока подряд.

Отметим, что 22-я поправка к конституции устанавливает ограничение срока правления для президента США, закрепляя правило, что один и тот же человек может занимать этот пост не более двух сроков (независимо от того, подряд или с перерывом). В случае если президент начал исполнение обязанностей с поста вице-президента в случае кончины, отставки, утраты дееспособности или импичмента предшественника, к полному сроку приравниваются 2 года и более, что обеспечило возможность Линдону Джонсону баллотироваться в 1968 году. Она была принята Конгрессом 21 марта 1947 года и ратифицирована необходимым числом штатов 27 февраля 1951 года.

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Версия на английском языке Constitutional amendment to allow Trump third term introduced in House
Версия на азербайджанском языке ABŞ-də Trampa üçüncü müddətə seçilməyə imkan verən konstitusiya düzəlişi təklif edilib

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