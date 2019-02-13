В США предложили освободить оппозицию Венесуэлы от долгов перед Россией

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В конгрессе США выступили за то, чтобы венесуэльская оппозиция не выплачивала России по долгам в случае прихода к власти.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, такое заявление сделал член комитета по иностранным делам Брэд Шерман.

Во время слушаний представителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, Шерман задал дипломату вопрос, ведутся ли с оппозицией переговоры о долге Каракаса российской стороне.

По словам, Абрамса, венесуэльская оппозиция «обещала платить по «законным долгам».

В ответ на это Шерман выразил надежду, что «санкции за невыплаты по преступным долгам не должны применяться», и рейтинговые агентства не должны снижать рейтинг Венесуэлы за дефолт по долгам России.