В США предъявили обвинения подозреваемому в крупной утечке данных ЦРУ

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Власти США предъявили обвинения подозреваемому в передаче одной из крупнейших серий секретных данных ЦРУ организации WikiLeaks, говорится в заявлении прокуратуры южного округа Нью-Йорка.

"Джошуа Адаму Шульте предъявлены обвинения по 13 пунктам в связи с предполагаемой кражей секретной информации из ЦРУ, касающейся национальной обороны, и передачей этих материалов организации, которая намерена публично распространить конфиденциальные секретные данные государственной важности", — говорится в заявлении, передает Report.

Ранее газета Washington Post сообщила, что в 2017 году Шульте передал WikiLeaks серию секретных документов Vault 7 об осуществлении ведомством хакерских атак и электронной слежки.

По данным газеты, в 2017 году власти США провели обыск в квартире Шульте в Нью-Йорке, в ходе которого было изъято его персональное компьютерное оборудование, записные книжки и личные записи. Несмотря на это, полученных улик было недостаточно для предъявления Шульте обвинений в официальном порядке.

В настоящее время Шульте находится в тюрьме в Манхэттене в связи с тем, что в отношении него были выдвинуты обвинения в хранении и распространении детской порнографии.