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    В США пожарные спасли более 20 человек, застрявших на аттракционе

    Операция по спасению прошла успешно спустя 8 часов после поломки аттракциона

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Пожарная команда в США спасла более 20 человек, включая детей, застрявших на целый день в кабине сломавшегося аттракциона на высоте 40 м, cообщает Report со ссылкой на телеканал ABC News.

    Инцидент произошел в парке развлечений Knott's Berry Farm на юге штата Калифорния. Сломался аттракцион под названием Sky Cabin, который представляет из себя высокую башню с вращающейся смотровой площадкой. Когда произошла техническая неполадка, на аттракционе находился 21 человек, в том числе дети 8 лет.

    Механики не смогли наладить механизм спуска и вызвали пожарную службу спустя три часа после поломки. 

    Операция по спасению прошла успешно спустя 8 часов после поломки аттракциона.

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