В США потратили $1,36 млрд на рекламу в колеблющихся штатах

Демократическая партия и республиканцы потратили на рекламу в колеблющихся штатах, которые определят исход президентских выборов 5 ноября в США, в общей сложности 1,36 млрд долларов.

Демократическая партия и республиканцы потратили на рекламу в колеблющихся штатах, которые определят исход президентских выборов 5 ноября в США, в общей сложности 1,36 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Financial Times" (FT).

По данным издания, наибольшая доля таких расходов команд вице-президента США Камалы Харрис (кандидат от демократов) и экс-президента Дональда Трампа (кандидат от республиканцев) - 373,5 млн долларов - досталась Пенсильвании, которая считается самым важным штатом в предвыборной битве.

"За пределами колеблющихся штатов - если очень постараться - можно еще как-то забыть о том, что грядут выборы", - говорится в публикации. Однако в самих этих "горячих районах" - Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине - "отстраниться от них просто невозможно", отмечается в сообщении.

Рекламные кампании ведутся там круглосуточно. К классическим предвыборным плакатам, развешанным на окнах зданий, вдоль дорог, а также заполнившей эфир телевизионной рекламе добавилась цифровая, особенно в социальных сетях. "По сути, сейчас у нас только одна реклама - политическая", - приводит издание слова агента по недвижимости из Питтсбурга (штат Пенсильвания) Трейси Малик.