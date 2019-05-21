​В США потерпел крушение самолет морской пехоты

Штурмовик AV-8B Harrier 2-й авиаэскадрильи Корпуса морской пехоты США в понедельник потерпел крушение в районе города Хэйвлок в штате Северная Каролина.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости об этом сообщили в командовании воинской части.

"Пилот благополучно катапультировался и в настоящее время транспортируется в медицинский центр Carolina East в городе Нью-Берн для дальнейшего обследования. В настоящее время сообщений о жертвах среди гражданского населения или материальном ущербе (на земле) не поступало", - говорится в сообщении командования.

Место крушения оцеплено военными. Причина происшествия в настоящее время расследуется.