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В США потерпел крушение самолет, есть погибший

В США потерпел крушение самолет, есть погибший Один человек погиб вследствие падения двухместного гидросамолета в озеро Саммамиш в штате Вашингтон.
Другие страны
16 сентября 2023 г. 06:06
В США потерпел крушение самолет, есть погибший

Один человек погиб вследствие падения двухместного гидросамолета в озеро Саммамиш в штате Вашингтон.

Как передает Report со ссылкой на газету The Seattle Times, второй человек, находившийся на борту, доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Издание отмечает, что ссылаясь на свидетельства очевидцев, самолет начал резко терять высоту сразу после взлета с поверхности озера. Согласно предварительным данным, речь идет о машине Seawind 3000, которых на территории США насчитывается менее 100. Национальный совет по безопасности на транспорте начал расследование обстоятельств случившегося.

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