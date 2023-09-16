В США потерпел крушение самолет, есть погибший

Один человек погиб вследствие падения двухместного гидросамолета в озеро Саммамиш в штате Вашингтон.

Один человек погиб вследствие падения двухместного гидросамолета в озеро Саммамиш в штате Вашингтон.

Как передает Report со ссылкой на газету The Seattle Times, второй человек, находившийся на борту, доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Издание отмечает, что ссылаясь на свидетельства очевидцев, самолет начал резко терять высоту сразу после взлета с поверхности озера. Согласно предварительным данным, речь идет о машине Seawind 3000, которых на территории США насчитывается менее 100. Национальный совет по безопасности на транспорте начал расследование обстоятельств случившегося.