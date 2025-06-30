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В США потерпел крушение легкомоторный самолет, есть погибшие

В США потерпел крушение легкомоторный самолет, есть погибшие Шесть человек, включая двух членов экипажа, погибли в результате падения легкомоторного самолета Cessna 441 рядом с населенным пунктом Хауленд в американском штате Огайо.
Другие страны
30 июня 2025 г. 10:19
В США потерпел крушение легкомоторный самолет, есть погибшие

Шесть человек, включая двух членов экипажа, погибли в результате падения легкомоторного самолета Cessna 441 рядом с населенным пунктом Хауленд в американском штате Огайо.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox 8 со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что самолет направлялся в город Бозмен в штате Монтана, однако потерпел крушение через семь минут после взлета.

Согласно телеканалу, на данный момент неясно, что стало причиной падения самолета. Расследованием произошедшего занимаются Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

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