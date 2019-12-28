В США потерпел крушение легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение вблизи города Лафайетт (штат Луизиана).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Fox News. На его борту находились предположительно шесть человек.

По данным телеканала, инцидент произошел в 09:22 по местному времени (19:22 - по бакинскому времени).

Самолет рухнул на автомобильную парковку около магазина торговой сети Walmart, удалившись от аэропорта не более, чем на 1,5 км.

Fox News указывает, что в данный момент информации о жертвах не поступало, однако местная радиостанция KPEL утверждает, что в результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере пять человек. На месте крушения работают спасатели и полицейские.