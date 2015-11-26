В США потерпел крушение истребитель F-16

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В штате Нью-Мексико потерпел крушение истребитель F-16 американских ВВС.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, катастрофа произошла в ходе учебного полета в среду утром по местному времени.

Отмечается, что пилоту удалось катапультироваться. По словам представителей базы американских ВВС в штате Аризона, к которой был приписан самолет, его состояние оценивается как хорошее.

Причина крушения пока не установлена, предтавители ВВС США займутся расследованием случившегося.