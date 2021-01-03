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В США пострадали дома лидеров демократов и республиканцев в Конгрессе

В США пострадали дома лидеров демократов и республиканцев в Конгрессе Дома лидеров Республиканской и Демократической партий в Конгрессе пострадали от рук вандалов после очередной провалившейся попытки законодателей договориться о пакете мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии коронавируса.
Другие страны
3 января 2021 г. 04:23
В США пострадали дома лидеров демократов и республиканцев в Конгрессе
Нэнси Пелоси

Дома лидеров Республиканской и Демократической партий в Конгрессе пострадали от рук вандалов после очередной провалившейся попытки законодателей договориться о пакете мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу телекомпания NBC.

На сайте телекомпании приводятся фотографии, на которых запечатлена входная дверь расположенного в Луисвилле (штат Кентукки) дома, принадлежащего лидеру республиканцев в Сенате Конгресса Митчу Макконнеллу. Неизвестные белой краской нанесли на нее надписи оскорбительного характера. В частности вандалы заявляют, что лидер республиканцев своими действиями "убивает бедных", а также задаются вопросом о том, почему им до сих пор не пришли положенные средства.

В ответ на действия вандалов Макконнелл распространил заявление, в котором подчеркнул, что "поддерживает мирный протест". "Но это другое. Вандализму и политике запугивания не место в нашем обществе", - указал лидер республиканского большинства в верхней палате американского законодательного органа.

Ранее американские СМИ сообщили о том, что от рук вандалов пострадал также расположенный в Сан-Франциско (штат Калифорния) дом спикера Палаты представителей, демократа Нэнси Пелоси. Неизвестные облили входную дверь искусственной кровью, подкинули к порогу свиную голову, а также нанесли надписи с требованием поскорее выплатить средства и "отменить арендную плату".

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