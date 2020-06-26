​В США пособия по COVID-19 выплачивались мертвым

Администрация Белого дома выплатила в качестве финансовой помощи в условиях пандемии около 1,4 миллиардов долларов умершим людям.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Управления подотчетности правительства США.

Скандальные факты были выявлены в результате финансовой проверки, которая была проведена месяц назад.

Как сообщается по итогам аудита, в адрес умерших поступили около 1,1 миллиона платежей.

Власти объявили стимулирующие выплаты ошибочными.

Налоговый департамент обратился к получателям платежей с просьбой вернуть чеки, отправленные мертвым.