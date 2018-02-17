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    В США после стрельбы во Флориде на школы посыпались угрозы

    В течение нескольких дней после стрельбы в школе во Флориде, еще несколько подростков по всей стране пригрозили устроить массовое убийство в школах© ABC News

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В течение нескольких дней после стрельбы в школе в Парклэнде, штат Флорида (США), где погибли 17 человек, еще несколько подростков по всей стране пригрозили устроить массовое убийство в школах, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    В частности, 15 февраля полицейские задержали 18-летнего Джека Сойера, который пригрозил множеством жертв в одной из школ штата Вермонт. Затем в полиции объяснили, что планы Д.Сойера не были связаны с инцидентом во Флориде.

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