О нас

В США после отравления в сети McDonald's умер один человек

В США после отравления в сети McDonald's умер один человек Один человек умер, еще десять были госпитализированы в США в результате заражения кишечной палочкой в сети ресторанов быстрого питания McDonald's.
Другие страны
23 октября 2024 г. 04:17
В США после отравления в сети McDonald's умер один человек

Один человек умер, еще десять были госпитализированы в США в результате заражения кишечной палочкой в сети ресторанов быстрого питания McDonald's.

Как передает Report, об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

"По состоянию на 22 октября в 10 штатах зарегистрировано 49 случаев заражения штаммом E. coli O157:H7, вызвавшим вспышку заболевания", - говорится в сообщении.

По данным CDC, первые случаи были зарегистрированы 27 сентября. Официальная информация имеется по 28 зараженным, один человек из штата Колорадо умер в результате развития гемолитико-уремического синдрома (патологического состояния, характеризующегося образованием в мелких сосудах сгустков крови, блокирующих кровоснабжение жизненно важных органов, в частности почек), вызванного бактерией.

Согласно эпидемиологическим данным, посетители McDonald's отравились "Роял Чизбургером". По предварительной информации, кишечная палочка могла содержаться в луке.

Центр сообщает, что настоящее число заболевших может быть намного выше и не ограничиваться десятью подтвержденными штатами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ-də “McDonald's” şəbəkəsində zəhərlənmə olub, ölən və zərərçəkənlər var

Другие новости из категории

Британия выделит $155 млн на военно-морскую помощь Украине
Британия выделит $155 млн на военно-морскую помощь Украине
23 октября 2024 г. 04:49
Британия и Германия подпишут пакт об углубленном оборонном сотрудничестве
Британия и Германия подпишут пакт об углубленном оборонном сотрудничестве
23 октября 2024 г. 03:58
Армия Израиля засекла за сутки запуск около 140 ракет со стороны Ливана
Армия Израиля засекла за сутки запуск около 140 ракет со стороны Ливана
23 октября 2024 г. 02:46
Глава МО Израиля потребовал поддержки США после ожидаемого удара по Ирану
Глава МО Израиля потребовал поддержки США после ожидаемого удара по Ирану
23 октября 2024 г. 02:19
Силы самообороны Японии и ВС США начали учения с участием 45 тыс. военных
Силы самообороны Японии и ВС США начали учения с участием 45 тыс. военных
23 октября 2024 г. 01:51
Польша не собирается требовать выплаты репараций от Германии
Польша не собирается требовать выплаты репараций от Германии
23 октября 2024 г. 01:24
Блинкен и Галант на встрече обсудили противодействие Ирану
Блинкен и Галант на встрече обсудили противодействие Ирану
23 октября 2024 г. 00:46
СМИ: На окраине Бейрута нашли тело убитого главы исполсовета Хезболлах
СМИ: На окраине Бейрута нашли тело убитого главы исполсовета "Хезболлах"
23 октября 2024 г. 00:30
ЕС намерен предоставить €18 млрд на кредит Украине
ЕС намерен предоставить €18 млрд на кредит Украине
22 октября 2024 г. 23:52
ЦАХАЛ сообщил о новых авиаударах по складам Хезболлах в Бейруте
ЦАХАЛ сообщил о новых авиаударах по складам "Хезболлах" в Бейруте
22 октября 2024 г. 23:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi