В США после отравления в сети McDonald's умер один человек

Один человек умер, еще десять были госпитализированы в США в результате заражения кишечной палочкой в сети ресторанов быстрого питания McDonald's.

Один человек умер, еще десять были госпитализированы в США в результате заражения кишечной палочкой в сети ресторанов быстрого питания McDonald's.

Как передает Report , об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

"По состоянию на 22 октября в 10 штатах зарегистрировано 49 случаев заражения штаммом E. coli O157:H7, вызвавшим вспышку заболевания", - говорится в сообщении.

По данным CDC, первые случаи были зарегистрированы 27 сентября. Официальная информация имеется по 28 зараженным, один человек из штата Колорадо умер в результате развития гемолитико-уремического синдрома (патологического состояния, характеризующегося образованием в мелких сосудах сгустков крови, блокирующих кровоснабжение жизненно важных органов, в частности почек), вызванного бактерией.

Согласно эпидемиологическим данным, посетители McDonald's отравились "Роял Чизбургером". По предварительной информации, кишечная палочка могла содержаться в луке.

Центр сообщает, что настоящее число заболевших может быть намного выше и не ограничиваться десятью подтвержденными штатами.